Conferenza stampa Venuti post Milan Lecce: «Sono soddisfatto, questo non deve essere un alibi»

Le parole di Lorenzo Venuti in conferenza stampa nel post partita di Milan Lecce. Ecco cosa ha detto il difensore giallorosso:

PRESTAZIONE – «Mi ritengo soddisfatto della prestazione, contro questo Leao e questo Milan non era facile. Sono contento della prestazione della squadra, ci sono molte note positive in vista delle prossime partite, anche in 10 abbiamo provato a far male al Milan»

SCONTRI DIRETTI – «Gli scontri diretti saranno una fortuna, è tutto nelle nostre mani e dipende da noi. Prepariamo le prossime partite con fiducia»

ARBITRAGGIO – «La società non vuole che ne parliamo, non dobbiamo trovare alibi per la sconfitta»

TIFOSI – «Non credo che ci sia bisogno che incoraggi nessuno a venire allo stadi, i tifosi ci hanno sempre sostenuto»

LEAO – «Il giocatore più forte che ho affrontato nella mia carriera»

COSA HA DETTO A PIOLI – «Stavamo provando a spiegare le due visioni dell’episodio. Ho detto che non avevano bisogno di far gol in quella situazione, non è stato bello vedere che hanno segnato quando noi cinque minuti prima in un episodio simile avevamo buttato il pallone fuori»