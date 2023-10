Conferenza stampa Thiaw: «Non vediamo l’ora di giocare, Tomori o Kjaer.. »

Alla vigilia di Borussia Dortmund Milan, match valido per la seconda giornata di Champions League parla in conferenza stampa Thiaw

(inviato allo Stadio Signal Iduna Park) – Le parole di Thiaw in conferenza stampa alla vigilia di Borussia Dortmund Milan, match valido per la seconda giornata di Champions League:

«Stadio molto molto famoso. Io ci ho giocato, è una squadra molto conosciuta. Ci siamo preparati al meglio. Ci sarà una grande atmosfera, non vediamo l’ora di giocare»

GIOCARE CON TOMORI O KJAER – «È fantastico giocare con entrambi. Possiamo giocare in tre o in due. Abbiamo la qualità giusta per aiutare la squadre»

AFFRONTARE ANCORA IL BORUSSIA – «Ho giocato con lo Schalke ma a porte chiuse. Cercherò di gestire il gioco nel miglior modo possibile»