Lopetegui Milan, intesa di massima con l’allenatore! I rossoneri temporeggiano per la scelta DEFINITIVA sul nuovo tecnico

Julen Lopetegui non è mai stato così vicino a diventare il nuovo allenatore del Milan! La pista che lo porta sulla panchina rossonera è molto calda, con lo stesso Ibrahimovic che si è espresso positivamente sulla sua candidatura.

Secondo Daniele Longo, il club rossonero si è preso qualche giorno di tempo per prendere la decisione definitiva, ma il tecnico spagnolo ex Wolverhampton è in netto vantaggio rispetto agli altri pretendenti alla panchina.