Conferenza stampa Sousa: le parole dell’allenatore nel post gara

Dopo il pareggio contro il Milan, Paulo Sousa è ha parlato in conferenza stampa. Le parole dell’allenatore della Salernitana:

«Abbiamo avuto un momento in cui abbiamo pensato di poterla vincere, facendo entrare Piatek e Bonazzoli. Ne avevamo parlato anche ieri su questa eventuale situazione… Dobbiamo migliorare molto sul blocco basso, ma poi nel secondo tempo siamo riusciti a difendere molto meglio e a giocare per vincere. Dovevamo avere responsabilità, coraggio, personalità, attaccando lo spazio. Abbiamo creato veramente molte difficoltà al Milan. Il gol è stato bellissimo, possiamo farli più spesso. Stiamo lavorando per avere più momenti del genere»

La Salernitana ha fatto esperienza oggi?

«Io vedo il calcio così: per me non esistono giovani o meno giovani, tutti hanno possibilità di crescere se hanno voglia e presenza, il provare a farlo. Noi li stiamo aiutando»