Conferenza stampa Simeone post Atletico Milan: le parole del tecnico

Le parole in conferenza stampa di Simeone sul match tra Atletico Madrid e Milan

Le parole di Simeone in conferenza post partita:

Sulla prestazione: «Non sono d’accordo, non ho rimproveri da fare alla squadra. Nel primo tempo le due squadre hanno cercato di attaccare l’avversario, penso che abbiamo fatto cose buone a livello difensivo, mentre sul fronte offensivo scelte migliori ci avrebbero potuto avvicinare al gol, ma lo stesso vale per loro. Nel secondo tempo, c’è stata subito un’occasione, e Cunha ha mancato la rete di poco».

Sul passaggio del turno e sul Liverpool: «Ne abbiamo avuto anche altre complicate, io continuo a essere ottimista e fiducioso. La Champions non perdona nulla, abbiamo tutti la possibilità di passare. Lo farà chi lo meriterà. Non potevamo farlo, ho pensato a fare dei cambi. Alla fine della gara, verso il minuto 35 del secondo tempo, non c’era più equilibrio. In questa situazione, è passato il Milan».