Conferenza stampa Ricci: «Favoriti per lo scudetto? No ma vogliamo giocarcela con tutti. Sull'eliminazione in Coppa Italia...»

Conferenza stampa Ricci: il centrocampista rossonero allontana l’etichetta di favoriti per lo scudetto e analizza il ko in Coppa Italia

Non si nasconde Samuele Ricci. Il centrocampista rossonero, presentatosi in conferenza stampa al termine della sfida dell’Olimpico, ha analizzato con lucidità la sconfitta contro la Lazio. Un ko che brucia e che estromette il Milan dalla Coppa Italia, ma che non deve cancellare quanto di buono fatto finora in stagione. L’ex Empoli e Torino ha parlato delle difficoltà incontrate nel match, del suo ruolo tattico nello scacchiere del mister e, soprattutto, ha voluto chiarire la posizione della squadra nella corsa al titolo, rifiutando l’etichetta di favoriti nonostante l’ottimo cammino in campionato.

Conferenza stampa Ricci: l’analisi del centrocampista

Ecco le dichiarazioni integrali rilasciate da Ricci ai giornalisti presenti:

Date sempre il meglio nei primi 10 minuti ad inizio ripresa. Oggi cosa non ha funzionato?

GOL SU PIAZZATO – «Domanda difficile, prepariamo tutta la partita. Non so se è casuale, ma forse no: durante l’intervallo ci sproniamo e spingiamo da subito. Oggi ci è mancato qualcosina, abbiamo preso gol da piazzato. Potevamo far meglio, siamo dispiaciuti».

Il tuo ruolo in campo?

DISPONIBILITÀ – «Faccio quel che mi chiede il mister: ho fatto più il regista, ma posso fare anche la mezzala. Devo migliorare».

Adesso siete i favoriti per lo scudetto?

BIG MATCH – «No, stiamo facendo bene in campionato. Abbiamo dato tanta continuità, abbiamo perso punti contro alcune piccole e vinto tutti i big match. Non siamo i favoriti, ce la giocheremo con tutti e vedremo».