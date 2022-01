Conferenza stampa Pioli post Milan Spezia: le parole del tecnico

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Conferenza stampa Pioli post Milan Spezia: ecco le parole del tecnico rossonero dopo la pesante sconfitta casalinga:

Sul match: «È stata una serata troppo negativa non solo per il risultato. Le responsabilità sono di tutti: abbiamo sbagliato troppi gol e poi l’arbitro ha cancellato la nostra lucidità nei minuti finali dopo aver commesso quel grave errore…».

Su cosa è mancato per vincere: «Bisognava stare attenti ad ogni situazione ed essere più cinici. Abbiamo sbagliato troppi gol davanti alla porta. Queste partite bisogna vincerle».

Sull’alibi dell’arbitro e la carica per fare bene nella prossima sfida: «Nessun alibi ma sicuramente queste partite ci devono caricare per fare meglio nella prossima. Non importa se affronteremo Juventus o Inter. La prossima deve essere la nostra svolta».