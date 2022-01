Milan Spezia: Pioli si affida a Ibrahimovic, Giroud parte dalla panchina

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Zlatan Ibrahimovic partirà titolare nella sfida tra Milan e Spezia con Leao. Mentre Giroud partirà dalla panchina insieme a Rebic

Stefano Pioli non ha dubbi per questa sera: avanti con Ibrahimovic (8 reti in 789 minuti in campionato) che guiderà ancora l’attacco rossonero, con Giroud (5 reti a San Siro ) che aspetterà il suo turno.

Come riporta Tuttosport, dal primo minuto Leao con Rebic che si andrà invece ad accomodare nuovamente in panchina.