Milan Spezia e la doppia missione di Zlatan Ibrahimovic

Il Milan vuole vincere per allungare in chiave Champions League ma anche per superare l’Inter momentaneamente in classifica

Questa sera il Milan affronta lo Spezia nel match valido per la ventiduesima giornata di Serie A. Il Diavolo vuole vincere per allungare in ottica Champions League sull’Atalanta e superare in classifica momentaneamente l’Inter.

Operazione alla Ibrahimovic: il gigante svedese è a caccia di gol a San Siro, l’ultimo siglato il lontano 12 settembre contro la Lazio. Inoltre, se andasse in rete quella ligure diventerebbe poi l’81° squadra a cui ha segnato in carriera, superando così Cristiano Ronaldo e diventando il primo giocatore dal 2000 in poi in questa impresa.