Conferenza stampa Pioli: «Il segreto per vincere queste partite? Vi dico»

Conferenza stampa Pioli: ecco le parole del tecnico rossonero nel post partita di Milan Hellas Verona 3-2:

Su Milan Hellas Verona: «Quando ci credi, è più facile ribaltare partite di questo tipo. Sono molto contento della vittoria, non era per nulla facile rimontare due gol. Primo tempo siamo stati troppo lunghi, nella ripresa siamo stati molto bravi ad accorciare i tempi con fraseggi veloci e con tanta mentalità. Ora pensiamo alla prossima partita contro il Porto».

Sul Porto: «Vincere aiuta a vincere ma dobbiamo analizzare ogni minimo errore per crescere. Martedì affronteremo una squadra tosta che ha tanta esperienza e sa cosa fare in queste situazioni. Dobbiamo recuperare le energie e pensare di fare una grande partita con tutto quello che abbiamo».

Su Giroud e Ibra: «Danno una mano incredibile. Si sente quando Zlatan entra in campo. Non importa che giochino insieme, importante che sia duttili per aiutare la squadra nel migliore dei modi».

Su Tatarusanu: «Non abbiamo.dubbi su Tatarusanu, sono contento per la sua professionalità, carisma, personalità. Siamo soddisfatti del suo approccio in questa partita. È un portiere affidabile».

Su Castillejo: «Merita grandi complimenti, perché non ha mai fatto mancare la disponibilità. È normale che io faccio delle scelte però credo che la sua professionalità e umanità siano fantastiche. Lui come tutta la squadra sanno che lavorando bene, i risultati alla fine arrivano sempre».