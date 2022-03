Conferenza stampa Mazzarri: «Abbiamo giocato alla pari del Milan»

Il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri è intervenuto in conferenza stampa per commentare il match con il Milan

IL MATCH – «Oggi ho visto la squadra che voglio sempre in campo. Se giochiamo sempre così, fino alla fine del campionato, ci toglieremo fuori da questa situazione. Per quasi tutta la partita abbiamo giocato alla pari con il Milan, rigore evidente su Lovato. Dobbiamo migliorare e lavorare tanto sui calci piazzati e su come essere lucidi in gestione. Ci è mancata la finalizzazione».

SI RIPARTE – «Giocando come oggi, con questa intensità, possiamo battere le altre squadre».

FINALE ACCESO – «Non ho visto niente. Ero negli spogliatoi arrabbiato».