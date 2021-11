Conferenza stampa Kalulu post Milan Porto: le parole del difensore

Pierre Kalulu ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida tra Milan e Porto, pareggiata uno a uno dai rossoneri

«Non è facile giocare questo tipo di gare. A livello personale, cerco di essere sempre pronto per aiutare la squadra. Abbiamo dato tutto, peccato per questo punto. Ci è mancata un po’ di qualità offensiva davanti. Sappiamo che in questa competizione sono queste cose che fanno la differenza. Loro sono stati bravi a pressare sin dalle prime battute. Non voglio parlare del gol che abbiamo subito, devo vedere ancora cosa è successo. Il Porto ha fatto una grande prestazione nel primo tempo, poi è difficile recuperare, serviva più precisione nei minimi dettagli».