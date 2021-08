Conferenza stampa Kaio Jorge: «La Juventus è un sogno per me»

Kaio Jorge, obiettivo di mercato del Milan, si presenta ai tifosi della Juventus: «La Juventus è sempre stata un sogno per me»

Kaio Jorge, obiettivo estivo del mercato del Milan, si è presentato in conferenza stampa ai tifosi della Juventus promettendo di dare il massimo per la maglia bianconera.

«Sono venuto qui per fare un’ottima stagione. Giocherò con dei giganti e voglio imparare tutto ciò che è possibile. Io sono qui per imparare e lottare per fare più gol possibili e voglio comportarmi al meglio con i miei compagni. La Juve è sempre stato un sogno per me. È il risultato di grandissimi sforzi per me. Cristiano mi dà tantissimi consigli, il calcio è importantissimo qui. Voglio dare il mio meglio sul campo e fuori».

