Calciomercato Milan, beffa Kaio Jorge: può andare subito alla Juve

Calciomercato Milan, sta per arrivare la beffa per i rossoneri: Kaio Jorge si sta per trasferire alla Juventus

Kaio Jorge sempre più vicino alla Juventus che ha seminato la concorrenza dopo aver trovato l’accordo col giovane brasiliano. Il club bianconero ora punta a prenderlo subito per regalare ad Allegri la quarta punta.

Come scrive Gazzetta.it l’offerta di Cherubini è di 1-2 milioni circa, il club brasiliano vorrebbe qualcosa in più. Ma corre il rischio concreto di perdere il calciatore a zero, dal momento che il talento classe 2002 avrebbe pure firmato un pre contratto per legarsi alla Signora a partire dal primo gennaio 2022.