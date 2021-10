Conferenza stampa Juric post Milan Torino: le parole del tecnico

Conferenza stampa Juric post Milan Torino: ecco le parole del tecnico granata al termine del match di San Siro

«La squadra ha fatto una grande partita, sia a livello difensivo che di fluidità di gioco e idee. Difficile commentare una partita così. Un gol subito su un calcio piazzato, poi nessuna parata. Non fare neanche un punto è difficile da accettare. Passo avanti a livello di gioco, nel capire come sfruttare le superiorità numeriche. In questo momento se posso fare un piccolo rimprovero è nella zona gol. Milan rispetto a Napoli e Juve? Tutte le tre squadre di ottimo livello, non vedo differenza. più o meno dello stesso livello. So da dove sono partito. Sono venuto perché volevo il caos, sono arrivato in una situazione di caos ma ho buone risposte dalla squadra. Sono preoccupato per i pochi punti ma la crescita è quella giusta. Dobbiamo crescere, mettere mattoncini. E’ un processo per arrivare poi molto in alto».