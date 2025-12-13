Conferenza stampa Grosso: «Dobbiamo alzare il nostro livello. Non credo saremo una trappola per il Milan»

Conferenza stampa Grosso – Alla vigilia di Milan Sassuolo ha presentato la sfida che andrà in scena domani a San Siro

Alla vigilia di Milan-Sassuolo, Fabio Grosso, è intervenuto in conferenza stampa, per presentare il match in programma domani alle ore 12:30 allo Stadio San Siro. Queste le sue dichiarazioni:

COSA SIGNIFICA QUESTO MATCH? – «Significa sapere di andare ad affrontare una partita top livello perché affrontiamo una squadra prima in classifica, ricca di giocatori forti, con un allenatore molto bravo, in un ambiente bello. C’è bisogno di alzare il nostro livello per rimanere nella partita».

NESSUNA TRAPPOLA – «Non credo che saremo una trappola per loro perché hanno già pagato dazio e saranno pronti a fare partita vera. Il fulcro della squadra è sempre quello che ti trascina, loro in mezzo al campo hanno tanta qualità ed esperienza».

«».

«».