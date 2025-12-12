Grosso: «Giochiamo in un campo bellissimo. Dobbiamo provare a fare quel che sappiamo»

Grosso, a due giorni da Milan Sassuolo, match in programma domenica alle 12:30, ha rilasciato un’intervista

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, che affronterà il Milan domenica alle ore 12:30 a San Siro, è intervenuto ai microfoni di Radio Tv Serie A.

Queste le sue parole a due giorni dalla quindicesima giornata del campionato di Serie A:

VERSO DOMENICA – «Il messaggio è comunque che andiamo in un campo bellissimo, contro un avversario fortissimo e quindi il messaggio è quello di andare per provare ad esprimere quello che sappiamo fare, sapendo e consapevoli delle difficoltà che ci saranno. Però come ho detto prima, proprio dentro quelle difficoltà, la bravura e la bellezza di saperci stare e provare a uscirne».