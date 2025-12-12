Milan Sassuolo, la squadra di Grosso ha un punto debole

Milan Sassuolo, mister Fabio Grosso sta facendo un ottimo lavoro. Ha però un punto debole

Il prossimo appuntamento di Serie A vede il Milan impegnato tra le mura amiche dello Stadio San Siro. Domenica, i rossoneri ospiteranno il Sassuolo in una partita che, sulla carta, nasconde diverse insidie. Sulla panchina del club meneghino siede l’esperto tecnico toscano Massimiliano Allegri, chiamato a guidare il Diavolo alla vittoria per non perdere contatto con le posizioni di vertice.

Sassuolo: Un Inizio Solido con un Problema Cronico

Il Sassuolo, guidato dall’allenatore italiano Fabio Grosso, campione del mondo 2006 e noto per aver portato il Frosinone in Serie A, si presenta a Milano forte di un avvio di stagione più che positivo. Dopo 14 giornate, la formazione neroverde staziona all’ottavo posto in classifica, avendo totalizzato ben 20 punti. Un piazzamento che attesta la qualità del lavoro svolto dal tecnico e il buon rendimento offensivo della squadra.

Tuttavia, analizzando le statistiche, emerge chiaramente il tallone d’Achille della squadra emiliana. Nonostante la buona posizione in classifica, la fase difensiva rappresenta un problema non trascurabile.

La Peggior Difesa della Top 10

I numeri parlano chiaro: il Sassuolo ha subito finora 17 reti. Questo dato colloca i neroverdi in una posizione scomoda. Tra le prime dieci squadre della classifica di Serie A, infatti, quella guidata da Fabio Grosso detiene il record negativo per la peggior difesa. Una media superiore a un gol incassato a partita che evidenzia la fragilità del reparto arretrato e che dovrà essere attentamente sfruttata dal Milan.

Per il Diavolo di Allegri, che in attacco deve far fronte a diverse assenze come Leao e Gimenez, l’incontro con una difesa vulnerabile come quella del Sassuolo rappresenta un’occasione d’oro per ritrovare fiducia e gonfiare la rete, magari anche grazie all’estro di Christian Pulisic e Christopher Nkunku. Il club lombardo è avvertito: per portare a casa i tre punti sarà cruciale mantenere l’equilibrio e capitalizzare ogni occasione offensiva contro i neroverdi, che cercheranno a tutti i costi di blindare la propria retroguardia a San Siro. La sfida è aperta, ma il Milan ha un bersaglio difensivo ben definito da colpire.