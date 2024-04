Conferenza stampa Gotti post Milan Lecce: «L’episodio ha condizionato il match, una cosa mi dà più fastidio di tutti»

Conferenza stampa Gotti post Milan Lecce: le dichiarazioni del tecnico dopo il match della 31ª giornata di Serie A 2023/24

(inviato a San Siro) – Luca Gotti in conferenza stampa dopo Milan Lecce.

ARBITRO – «Cercherò di starne fuori e analizzare di più la partita. Uno degli episodi più controversi è avvenuto dopo il 2-0. La squadra ha cercato di dare fastidio al Milan, non siamo riusciti a sfruttare gli episodi. Il gol subito subito ha indirizzato la partita. La cosa che più fastidio è che sull’episodio del terzo gol si vede in diretta che il giocatore prende una ginocchiata ma il gioco non viene fermata».

PROSSIME PARTITE – «Sono partite difficilissime, cerchiamo di considerarle tutte una alla volta come un’opportunità».

DORGU ALTO – «Qualche anno va ho avuto la fortuna di allenare Santon che sapeva gestire bene le due fasi, oggi il cliente che ho affidato a questo giovane ragazzo non era facile, se si considerano tutti gli elementi compresi avversario e stadio non mi è dispiaciuto».

SPIRITO – «Oggi mi tengo lo spirito, la non rinuncia ad andare a pizzicare il Milan, dobbiamo portarcelo anche nelle prossime partite».

EPISODI – «Ci sono stati degli episodi, qualche volta fai le scelte giuste, qualche volta no. Mi tengo l’atteggiamento. Non era facile essere lucidi, i ragazzi sono stati bravi a non a degenerare dal punto di vista disciplinare».

VENUTI- «Avevamo preparato delle cose diverse, Venuti ha fatto anche delle giocate importanti, con idee pregevole».

MILAN ROMA – «Mi aspetto una partita bella, tra due squadre belle. Mi aspetto un calcio di ottimo livello tra due squadre che hanno espresso un ottimo calcio».

EMPOLI – «La prossima partita è sempre quella più importante».