Conferenza stampa Giampaolo: «Milan imprevedibile, può vincere con chiunque. Con la Lazio...»

Conferenza stampa Giampaolo: il tecnico del Lecce ha presentato la sfida di domani pomeriggio contro il Milan. Le dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Milan, Marco Giampaolo ha dichiarato:

PAROLE – «Preparo la partita facendo riflessioni sull’avversario del momento, senza però fare valutazioni sugli aspetti psicologici e le dinamiche interne dell’avversario. Quando non vivi una realtà puoi fare solo delle supposizioni che lasciano il tempo che trovano. Il Milan contro la Lazio ha rimesso in piedi la partita e poteva fare gol anche in inferiorità numerica, è una squadra che ha dimostrato di poter vincere con tutti e di poter anche avere qualche inciampo, ma rimane una squadra di grande valore assoluto dal punto di vista tecnico».