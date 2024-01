Conferenza stampa Gasperini post Milan Atalanta Coppa Italia: «Siamo doppiamente soddisfatti, sul Var..»

Conferenza stampa Gasperini post Milan Atalanta Coppa Italia: le dichiarazioni del tecnico nerazzurro dopo il match di San Siro

(inviato a San Siro) – Gian Piero Gasperini in conferenza stampa dopo Milan Atalanta Coppa Italia.

PARTITA «Abbiamo vinto bene, è sempre un’impresa per noi vincere per noi, siamo cresciuti durante la gara, sono molto contento, vincere in questo modo è molto motivante per la squadra»

SEMIFINALE – «Era un obiettivo non facile da raggiungere, è una competizione che quando arrivi alla semifinale piace a tutti, siamo contenti di esserci arrivati»

ROMA E MILAN – «Non era facile li abbiamo contenuti bene, non siamo usciti male da quella partita, in tre giorni giocare all’Olimpico e a San Siro e fare risultato e vincere qui a Milano è gratificante»

VAR – «Non posso dirlo io, c’è una competizione tra arbitri e varisti, non si capisce chi arbitra. Questa è una cosa che danneggia. Non sappiamo quando è rigore o no, tutti strillano, tutti interpretano, tutti giudicano, c’è solo confusione, non c’è più certezza del regolamento»

TITOLO – «Sarebbe importantissimo, la media punti dell’Atalanta è salita, siamo in grado di competere con grandi squadre, possiamo vincere la Coppa Italia, ognuno deve migliorarsi con le proprie capacità»

POSTO CHAMPIONS – «Per noi equivale ad una coppa, la Champions da una cosa importante, i soldi. Un incremento di denaro che aiuta i bilanci, per le big non riuscirci è un dramma, per noi è come aver vinto alla lotteria, noi siamo costretti a vendere per restare Atalanta, noi non possiamo essere non sostenibili per questo quando vinciamo partite del genere siamo doppiamente soddisfatti»