Conferenza stampa Fonseca: le parole del tecnico dopo Milan Udinese. Il commento sulla vittoria per 1-0 a San Siro e non solo

Fonseca in conferenza stampa ha commentato la vittoria del Milan per 1-0 contro l’Udinese a San Siro. Queste le parole del tecnico.

L’ANALISI – «Sono contento perché abbiamo vinto e perché abbiamo fatto cose importanti. Nei primi 30 minuti abbiamo giocato con grande personalità e qualità. Poi, un’ora con grande spirito di gruppo con un calciatore in meno. Per me questo è stato molto importante: vedere la squadra insieme, sacrificarsi l’uno per l’altro, soffrire insieme. È quello che manca qui: lavorare di squadra. Oggi abbiamo dimostrato che siamo uniti; anche chi è entrato ha dimostrato di essere pronto a sacrificarsi per la squadra»

ASPETTI POSITIVI – «È stata una partita difficile e chi era in campo ha dimostrato di soffrire insieme, di difendere insieme. Io ho guardato Pulisic che ha liberato l’area sul secondo palo di testa. Più che la qualità nei primi 30 minuti, devo valutare questo che è quello che manca in questa squadra: l’essere squadra»

LE CONDIZIONI DI GABBIA – «Ha avuto un piccolo problema al polpaccio ieri, non ha niente di speciale. Ma non era sicuro e noi abbiamo deciso di non rischiarlo».

LEAO IN PANCHINA PER TUTTA LA PARTITA – «Magari è strano per voi non vedere Rafa, ma questo deve essere la normalità. Non è la normalità vedere Leao in panchina, ma è normalità per me quando dico che è più importante la squadra, il Milan è più importante di qualche giocatore. Oggi ho deciso di far giocare Okafor e Chukwueze, magari domani tocca a Leao. Non creiamo un caso, perché non c’è. Leao è stato rispettoso, soddisfatto negli spogliatoi e questo per me è la cosa più importante. Ora, preparo la prossima partita e magari Leao tornerà a giocare. E ora? Si deve preparare bene perché noi abbiamo bisogno di Rafa».

COSA HA PENSATO SUL GOL DI KABASELE – «Ho pensato che non abbiamo fortuna… Rivedendo il gol, ho pensato che eravamo stati proprio sfortunati».

OKAFOR E CHUKWUEZE TITOLARI – «Abbiamo avuto più tempo per lavorare con i giocatori che sono rimasti qua. Leao non si è allenato giovedì, aveva un piccolo fastidio al flessore; si è allenato solo ieri. E quindi io ho deciso di far giocare Okafor e Chukwueze, che hanno giocato molto molto bene».