Conferenza stampa Fabregas: «Il Milan resta una grandissima squadra anche senza Rabiot. Sul giocare bene o male…»

Conferenza stampa Fabregas: il tecnico del Como ha presentato la sfida di domani contro il Milan a San Siro: le dichiarazioni

Il Como di Cesc Fàbregas si prepara al recupero della 24ª giornata di Serie A, in programma mercoledì sera alle 20:45. I biancoblù saranno di scena a San Siro per affrontare il Milan:



PAROLE – «Giocare bene non vuol dire sempre vincere. Non siamo ancora pronti per vincere lo Scudetto. Che si vinca o che si perda il mio messaggio è sempre lo stesso. Il nostro percorso non è sempre lineare, ma ti fa crescere. Chi pensa che il Como sia preparato per vincere lo Scudetto sbaglia, lo dico dall’inizio»

INFERMERIA – «Diao e Goldaniga si stanno allenando molto bene con noi, il resto sono tutti a disposizione. Milan senza Rabiot? Hanno anche Jashari ad esempio, sono una grandissima squadra, hanno perso solo 2 partite»

LA CONFERENZA STAMPA DI FABREGAS