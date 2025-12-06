Conferenza stampa Baroni: «Zapata sta trovando la condizione. Non ho rimpianti»

Conferenza stampa Baroni, a due giorni da Torino Milan il tecnico toscano ha presentato la sfida di lunedì

Marco Baroni è intervenuto in conferenza stampa per presentare Torino-Milan, match in programma lunedì sera allo Stadio Olimpico. Queste le sue dichiarazioni:

LOTTARE SU OGNI PALLONE – «Dobbiamo migliorare negli ultimi metri, quando dico pallone su pallone e metro su metro, è quello che fa la differenza. Non puoi essere attento su un pallone sì e uno no, poi lo paghi. Chiaro che si commettono errori che vanno ad inquinare la partita, che poi si fa in salita. Ilic sta lavorando forte, non è ancora col gruppo ma per spingere sta facendo lavoro atletico. Ilkhan è un ragazzo giovane, sta lavorando forte, potrebbe essere utilizzato anche da interno».

SU ZAPATA – «Devo dire che forse in queste ultime settimane l’ho visto più reattivo, più voglioso, io se l’ho fatto partire a San Siro è perché lo prendo in considerazione, quel giorno è stata una scelta e gli ho dato fiducia, perché lavorava forte negli allenamenti. Ora vedo che lavora forte. Zapata doveva essere della partita a Lecce, la scelta è stata condizionata anche dai cambi, non avevo una prima punta in panchina. Sappiamo che Zapata sta trovando la miglior condizione, è probabile che giochi, devo valutare in virtù della durata della partita».

QUALCHE RIMPIANTO? – «Io guardo avanti, non mi piace guardarmi indietro, altrimenti si perde la strada e il tempo, io guardo avanti con convinzione, la nostra attenzione, pallone su pallone, metro su metro. Nelle difficoltà o ci si sgretola o ci si rafforza, bisogna spingere ancora di più con determinazione e convinzione».