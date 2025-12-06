Conferenza stampa Baroni: «Zapata sta trovando la condizione. Non ho rimpianti»

 Conferenza stampa Baroni «Zapata sta trovando la condizione»
Milan news 24

Published

4 secondi ago

on

By

Conferenza stampa Baroni, a due giorni da Torino Milan il tecnico toscano ha presentato la sfida di lunedì

Marco Baroni è intervenuto in conferenza stampa per presentare Torino-Milan, match in programma lunedì sera allo Stadio Olimpico. Queste le sue dichiarazioni:

LOTTARE SU OGNI PALLONE«Dobbiamo migliorare negli ultimi metri, quando dico pallone su pallone e metro su metro, è quello che fa la differenza. Non puoi essere attento su un pallone sì e uno no, poi lo paghi. Chiaro che si commettono errori che vanno ad inquinare la partita, che poi si fa in salita. Ilic sta lavorando forte, non è ancora col gruppo ma per spingere sta facendo lavoro atletico. Ilkhan è un ragazzo giovane, sta lavorando forte, potrebbe essere utilizzato anche da interno».

SU ZAPATA«Devo dire che forse in queste ultime settimane l’ho visto più reattivo, più voglioso, io se l’ho fatto partire a San Siro è perché lo prendo in considerazione, quel giorno è stata una scelta e gli ho dato fiducia, perché lavorava forte negli allenamenti. Ora vedo che lavora forte. Zapata doveva essere della partita a Lecce, la scelta è stata condizionata anche dai cambi, non avevo una prima punta in panchina. Sappiamo che Zapata sta trovando la miglior condizione, è probabile che giochi, devo valutare in virtù della durata della partita».

QUALCHE RIMPIANTO?«Io guardo avanti, non mi piace guardarmi indietro, altrimenti si perde la strada e il tempo, io guardo avanti con convinzione, la nostra attenzione, pallone su pallone, metro su metro. Nelle difficoltà o ci si sgretola o ci si rafforza, bisogna spingere ancora di più con determinazione e convinzione».

