MN24 – Conferenza stampa Allegri: quando parla il tecnico alla vigilia del Sassuolo

Conferenza stampa Allegri: il tecnico parlerà domani alle 14 alla vigilia della sfida di domenica contro il Sassuolo di Fabio Grosso

Domani, sabato 13 dicembre, sarà la vigilia della partita tra Milan e Sassuolo, valida per la 15ª giornata del campionato di Serie A Enilive. I rossoneri ospiteranno i neroverdi a San Siro nel lunch match domenicale, in programma domenica 14 alle ore 12:30.

Come di consueto, Massimiliano Allegri incontrerà i giornalisti per la conferenza stampa pre-partita.

Appuntamento: L’incontro è fissato per domani, sabato 13 dicembre, alle ore 14:00 presso il centro sportivo di Milanello.

L’incontro è fissato per domani, presso il centro sportivo di Milanello. Dove Seguirla: L’evento sarà trasmesso in diretta su Milan TV, sull’app ufficiale rossonera e sarà disponibile in versione testuale su Milannews24, che fornirà tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

La conferenza sarà l’occasione per Allegri di chiarire i dubbi sulla formazione, in particolare riguardo al turnover in mediana (con l’esclusione di Modric e l’inserimento di Jashari) e le numerose assenze in attacco (Leão e Gimenez su tutti).