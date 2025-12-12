 MN24 - Conferenza stampa Allegri: quando parla il tecnico
Connect with us

News

MN24 – Conferenza stampa Allegri: quando parla il tecnico alla vigilia del Sassuolo

Published

3 ore ago

on

By

Allegri

Conferenza stampa Allegri: il tecnico parlerà domani alle 14 alla vigilia della sfida di domenica contro il Sassuolo di Fabio Grosso

Domani, sabato 13 dicembre, sarà la vigilia della partita tra Milan e Sassuolo, valida per la 15ª giornata del campionato di Serie A Enilive. I rossoneri ospiteranno i neroverdi a San Siro nel lunch match domenicale, in programma domenica 14 alle ore 12:30.

Come di consueto, Massimiliano Allegri incontrerà i giornalisti per la conferenza stampa pre-partita.

  • Appuntamento: L’incontro è fissato per domani, sabato 13 dicembre, alle ore 14:00 presso il centro sportivo di Milanello.
  • Dove Seguirla: L’evento sarà trasmesso in diretta su Milan TV, sull’app ufficiale rossonera e sarà disponibile in versione testuale su Milannews24, che fornirà tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

La conferenza sarà l’occasione per Allegri di chiarire i dubbi sulla formazione, in particolare riguardo al turnover in mediana (con l’esclusione di Modric e l’inserimento di Jashari) e le numerose assenze in attacco (Leão e Gimenez su tutti).

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.