Conferenza stampa Allegri post Roma Milan: «Col senno di poi siamo tutti bravi. Noi non pensiamo all’Inter»

Conferenza stampa Allegri – Il mister ha risposto alle domande dei cronisti al termine del match giocato allo Stadio Olimpico

Massimiliano Allegri nel post partita di Roma-Milan è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole:

SULLA PARTITA – «Vedendo la partita, col senno di poi siamo tutti bravi. Nel primo tempo la Roma, dopo un nostro buon inizio, ha preso il sopravvanto. Maignan ha fatto due tre tirate importanti. Nel secondo tempo è stata un’altra partita e sembrava incanalata giusta. Bisogna sbagliare meno quando le squadre vengono a pressare. Però il buon punto c’è, abbiamo guadagnato un punto sul Napoli, siamo in vantaggio per l’obiettivo finale».

NON PENSIAMO ALL’INTER – «Noi all’Inter non pensiamo, ma pensiamo a noi stessi. È un periodo difficile. Continuiamo a giocare in trasferta. Nelle ultime partite, sei trasferte e tre in casa. Pensiamo una cosa alla volta. Come dico sempre, l’obiettivo del Milan è entrare tra le prime quattro. Poi, che uno abbia l’ambizione di fare il massimo, questo è un altro discorso, ma la realtà è che il Milan deve entrare tra le prime quattro».