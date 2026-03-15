Conferenza stampa Allegri post Lazio Milan: «Primo tempo povero, ora pensiamo alla corsa Champions»

Conferenza stampa Allegri post Lazio Milan: queste le parole del tecnico rossonero sul match perso dell’Olimpico nella 29a giornata

Al termine della sfida tra Lazio e Milan, valida per la 29ª giornata di Serie A, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa analizzando la prestazione della sua squadra. L’allenatore ha sottolineato come il primo tempo abbia condizionato la gara, evidenziando la maggiore intensità dei biancocelesti e gli errori tecnici commessi dai suoi giocatori.

ANALISI DELLA PARTITA – «Nel primo tempo. La Lazio ha corso molto, noi abbiamo preso tanti contropiedi, rimanendo spesso uno contro uno dietro e sbagliando molto tecnicamente. Noi il primo tempo non abbiamo vinto né un duello fisico né un duello tecnico. Nella ripresa siamo migliorati, ma non siamo riusciti a fare gol».

LEAO E PULISIC – «Quando si perdono le partite, col senno di poi si possono trovare tante cose. Pulisic sta crescendo di condizione. Leao stasera non è stato servito bene, altrimenti si sarebbe trovato davanti al portiere. Non è questione di Pulisic e Leao, ma che abbiamo fatto una partita frenetica contro una squadra che ti saltava addosso, perdendo tutti i duelli fisici. La cosa più importante, anche se capisco ci sia molta amarezza e delusione, è non perdere di vista la realtà delle cose: il Milan sta facendo una buona stagione, dispiace perché potevamo accorciare sull’Inter. Però per costruire serve tanto tempo, per distruggere poco. Quindi dobbiamo stare attenti. Bisogna accettare questa sconfitta con amarezza e delusione, ma da martedì pensare al Torino. E per noi sabato diventa di vitale importanza per la corsa Champions».

LA REAZIONE DOPO LA SCONFITTA – «Non è che un primo tempo giocato male può cambiare il rendimento di una squadra nell’arco di una stagione… Assolutamente no. Bisogna pensare a lavorare e alla partita di sabato».

L’ULTIMA GIOCATA – «A volte non si vedono dei passaggi e quindi succede. Ma non è solo per Leao, anche con altri, come con Jashari nel primo tempo. La scelta dell’ultimo passaggio cambia le partite».

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