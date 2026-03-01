Connect with us

Conferenza stampa Allegri post Cremonese Milan: «Non è una questione di sistemi. Difficile riaprire il campionato»

4 ore ago

Allegri

Conferenza stampa Allegri – Al termine di Cremonese Milan ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti

Massimiliano Allegri al termine di Cremonese-Milan ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Queste le sue parole:

POSSIBILE PASSAGGIO AL 4-3-3? «Già nel primo tempo giocavamo con Leao centravanti e Pulisic a sinistra. Dal 60esimo abbiamo tolto un difensore, messo Athekame. In questo momento qui non è una questione di sistemi, ma è questione di arrivare in fondo e centrare l’obiettivo. La partita di oggi serviva per cancellare la partita contro il Parma. Adesso bisogna affrontare Inter e Lazio, che sono molto difficili. Questa vittoria migliora la classifica, cancella la sconfitta contro il Parma e prepariamo al meglio il derby».

POSSIBILE RIAPRIRE IL CAMPIONATO?«Difficile, perché l’Inter ha 10 punti di vantaggio. Noi dobbiamo fare il nostro percorso. L’Inter è una squadra forte, noi altrettanto. Abbiamo fatto 57 punti, la squadra ha avuto una bella reazione».

LA CLASSIFICA RISPETTA IL VALORE?«Il campionato rispecchia i valori delle squadre. L’Inter in questo momento è prima in classifica. Il discorso dell’Europa e non Europa sono tutte supposizioni. Ma il calcio va giocato, ma se non avessimo segnato venivi via con 6 occasioni e nessuno gol fatto. Quello che contano sono i risultati».

LA SOSTITUZIONE DI FOFANA«Sono contento che Fofana sia uscito dal campo arrabbiato. I giocatori quando escono devono essere arrabiati. Chi scende in campo deve avere rispetto per quelli che sono in panchina, quindi devono correre. Mentre chi entra dalla panchina deve correre più di chi è partito titolare. L’importante è che tra i giocatori ci sia tanto rispetto, perché i risultati li fai così».

