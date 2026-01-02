HANNO DETTO
Conferenza stampa Allegri: «Il corto muso non si allena. Fullkrug voleva fortemente il Milan»
Conferenza stampa Allegri, al termine di Cagliari Milan, il tecnico toscano ha risposto alle domande dei cronisti presenti all’Unipol Domus
Massimiliano Allegri nel post partita di Cagliari-Milan è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole:
“IL CORTO MUSO NON SI ALLENA” – «Stasera non siamo partiti molto bene, abbiamo subito tre tiri nei primi due minuti, il Cagliari ha fatto un buon primo tempo e noi eravamo disordinati. Il corto muso non si allena, bisogna semplicemente essere precisi».
PALESTRA VS BARTESAGHI – «Secondo me in Italia ci sono tanti giovani competenti e Palestra e Bartesaghi ne sono la dimostrazione».
FULLKRUG VOLEVA IL MILAN – «Fullkrug ha voluto fortemente il Milan e mi sembrava giusto dargli l’opportunità. Ha dimostrato subito voglia di fare. Sull’emozione… Io sono molto legato al Cagliari e la Sardegna. Normale che ci fosse emozione».