Conferenza stampa Allegri: «Il corto muso non si allena. Fullkrug voleva fortemente il Milan»

Massimiliano Allegri nel post partita di Cagliari-Milan è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole:

“IL CORTO MUSO NON SI ALLENA” – «Stasera non siamo partiti molto bene, abbiamo subito tre tiri nei primi due minuti, il Cagliari ha fatto un buon primo tempo e noi eravamo disordinati. Il corto muso non si allena, bisogna semplicemente essere precisi».

PALESTRA VS BARTESAGHI – «Secondo me in Italia ci sono tanti giovani competenti e Palestra e Bartesaghi ne sono la dimostrazione».

FULLKRUG VOLEVA IL MILAN – «Fullkrug ha voluto fortemente il Milan e mi sembrava giusto dargli l’opportunità. Ha dimostrato subito voglia di fare. Sull’emozione… Io sono molto legato al Cagliari e la Sardegna. Normale che ci fosse emozione».

