Pagelle Cagliari Milan - Leao incisivo sottoporta, Rabiot sempre sul pezzo, buona prova per De Winter - Milan News 24

Pagelle Cagliari Milan, questi voti e giudizi dei rossoneri. La squadra di Allegri è uscita con il bottino pieno dall’Unipol Domus Arena

Da poco è terminata la sfida tra Cagliari e Milan, queste le pagelle del match giocato all’Unipol Domus Arena:

MAIGNAN 6 – Mai realmente operoso nonostante i tentativi avversari nel primo tempo. Bravo nell’evitare un corner a pochi secondi dalla fine, non concedendo di fatto un’ultima occasione ai padroni di casa.

TOMORI 6 – Sebastiano Esposito si è visto poco quando è stato in campo ed il merito è anche il suo.

DE WINTER 6,5 – Qualche buona chiusura, fa una partita ordinata. Seconda gara positiva dopo quella con il Verona.

BARTESAGHI 6 – Impiegato da braccetto vista l’assenza di Pavlovic, si fa vedere ovviamente meno in fase offensiva. Dopo qualche sofferenza iniziale, dovuta anche a sviste di Estupinan, non viene mai sollecitato veramente.

SAELEMAEKERS 6 – Tra i più attivi dei rossoneri, prova a svariare per creare pericoli. Nella ripresa si vede poco, ma dà sempre tutto su ogni pallone. Allegri lo vorrebbe meno caotico in alcune situazioni.

FOFANA 6 – Torna in campo dopo lo stop, una gara equilibrata, senza squilli nel bene e nel male. RICCI, 6 (dal 69′) – Si fa trovare pronto su un cross insidioso allontanando con un colpo di testa.

MODRIC 6,5 – Entra nell’azione del gol del vantaggio, sua l’imbucata per Adrien Rabiot. All’89’ prova sorprendere Caprile con una punizione battuta a giro rasoterra, sfiora lo 0-2.

RABIOT 7 – Sempre importante nelle due fasi. Decisivo nell’azione del gol del vantaggio, mette lui la palla in mezzo per Leao. Cresce di prestazione nel corso della gara.

ESTUPINAN 5,5 – Inizia male, nei primi minuti il Cagliari buca dalla sua fascia. Nel secondo tempo non viene quasi mai sollecitato. GABBIA S.V. (dal 78′) –

LEAO, 7 – Si conferma più efficace delle scorse stagioni sotto porta. Alla prima vera occasione fa gol. FULLKRUG 6 (dal 69′) – Spezzone di gara per lui, gioca qualche palla buona e tiene palloni preziosi. Esordio tutto sommato positivo.

LOFTUS, 6 – Gioca in un ruolo non suo, fa una gara generosa, impreciso tecnicamente in alcune circostanze. PULISIC, 6 (dal 78′) – Vederlo in campo è una buona notizia, va al tiro con il sinistro ma non sorprende Caprile.