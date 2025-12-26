News
MN24 – Conferenza Stampa Allegri, quando parlerà il tecnico alla vigilia di Milan Verona
Conferenza stampa Allegri, domani il tecnico è atteso in sala stampa per rispondere alle domande dei giornalisti
Come di consueto alla vigilia di un match, Massimiliano Allegri interverrà in conferenza stampa e la sfida tra Milan e Verona in programma domenica alle ore 12:30 allo Stadio San Siro non fa eccezione.
Allegri interverrà in sala stampa domani, sabato 28 dicembre, alle ore 14:00, per presentare la partita contro la squadra di Paolo Zanetti.
L’ultimo appuntamento del 2025 in cui i rossoneri sono chiamati ad ottenere i tre punti e a sperare in una mancata vittoria dell’Inter per chiudere l’anno solare in vetta alla classifica della Serie A.