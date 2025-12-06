MN24 – Conferenza stampa Allegri: quando parla il tecnico alla vigilia del Torino. Segui le ultimissime sui rossoneri

Cresce l’attesa in casa rossonera in vista dell’insidiosa trasferta di Serie A che vedrà il Diavolo impegnato lunedì sera contro il Torino. Per presentare questa sfida cruciale e fare il punto sulle condizioni della squadra dopo i recenti impegni, il tecnico Massimiliano Allegri terrà la conferenza stampa pre-partita.

L’appuntamento è fissato per domani mattina – domenica 7 dicembre – presso il Centro Sportivo di Carnago, meglio noto come Milanello. A partire dalle ore 12:00, l’esperto allenatore livornese, tornato alla guida del Milan con l’obiettivo di competere per lo Scudetto, risponderà alle domande dei giornalisti accreditati.

🔍 Le Domande Chiave: Formazione e Strategia del DS Tare

La conferenza stampa di Allegri è sempre un momento di grande interesse per i tifosi e gli addetti ai lavori. Ci si attende chiarezza sulle condizioni fisiche dei giocatori chiave e, soprattutto, sulle scelte tattiche in vista dell’incontro contro la formazione granata guidata da Marco Baroni, un allenatore pragmatico noto per organizzare squadre estremamente solide e difficili da affrontare in casa.

Turnover Obbligato: Dopo il dispendio di energie in Coppa Italia , il tecnico dovrà comunicare se sono previsti cambi massicci nella formazione iniziale. Il focus sarà sulla mediana, con giocatori come Samuele Ricci , l’ ex capitano del Torino , che potrebbero avere un ruolo da protagonisti.

Dopo il dispendio di energie in , il tecnico dovrà comunicare se sono previsti nella formazione iniziale. Il focus sarà sulla mediana, con giocatori come , l’ , che potrebbero avere un ruolo da protagonisti. Problema Attacco: Le domande verteranno certamente sul reparto offensivo , ancora alla ricerca della continuità e dell’ efficacia sotto porta .

Le domande verteranno certamente sul , ancora alla ricerca della e dell’ . Gestione Rose: La parola di Allegri potrebbe anche toccare il tema del calciomercato di gennaio. Nonostante l’allenatore preferisca parlare di campo, le sue valutazioni sono fondamentali per il DS Igli Tare, il Direttore Sportivo che deve pianificare i rinforzi necessari per la seconda metà di stagione.

L’obiettivo è ottenere i tre punti contro il Torino allo Stadio Olimpico Grande Torino, un campo storicamente insidioso per i rossoneri. Le indicazioni di Allegri saranno la bussola per capire quale Diavolo scenderà in campo lunedì sera. Appuntamento fissato per le 12:00 per ascoltare la voce del tecnico.