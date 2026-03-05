Conferenza stampa Allegri pre Milan Inter, ecco quando parlerà il tecnico rossonero. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il mondo del calcio si ferma: il Derby della Madonnina è alle porte. La tensione nella città meneghina è palpabile mentre ci si avvicina a grandi passi verso la 28ª giornata di Serie A, un turno che potrebbe ridisegnare gli equilibri dell’intera stagione. Secondo quanto riportato da Milannews.it, il momento della verità inizierà ufficialmente sabato, giorno di vigilia, con l’atteso incontro tra i media e il tecnico del Diavolo.

Vigilia di fuoco: le parole del Mister

Sabato mattina, a partire dalle ore 12:00, Massimiliano Allegri, il tecnico livornese noto per la sua flemma e la capacità strategica di leggere i momenti chiave dei match, prenderà la parola nella sala stampa del Centro Sportivo di Milanello. Sarà l’occasione per analizzare lo stato di forma dei rossoneri e per rispondere ai numerosi interrogativi che orbitano attorno alla formazione titolare.

L’allenatore toscano, che ha assunto la guida della squadra con l’obiettivo di riportare solidità tattica e cinismo, dovrà gestire la pressione di una piazza che sogna il sorpasso sui rivali nerazzurri. Al suo fianco, nell’ombra ma sempre presente, c’è il lavoro metodico di Igli Tare, il Direttore Sportivo del Milan, dirigente albanese esperto e carismatico che ha costruito questa rosa puntando su un mix di giovani talenti e campioni affermati.

I temi caldi della conferenza

Durante l’appuntamento con i giornalisti, Allegri toccherà diversi punti fondamentali per il futuro prossimo della società di via Aldo Rossi:

Le condizioni degli infortunati: Si attendono aggiornamenti cruciali su pedine fondamentali della scacchiera milanista.

Si attendono aggiornamenti cruciali su pedine fondamentali della scacchiera milanista. La strategia tattica: Come intende il tecnico imbrigliare la manovra interista?

Come intende il tecnico imbrigliare la manovra interista? L’impatto dei nuovi acquisti: Un bilancio sul mercato operato da Igli Tare in questa sua prima stagione in rossonero.

Il Milan, che in questo 2026 sta cercando di consolidare la propria posizione in zona Champions, arriva a questo scontro frontale con la consapevolezza di non poter sbagliare.

Il clima a Milanello è di massima concentrazione: Massimiliano Allegri sa che un successo nel derby non varrebbe solo tre punti, ma rappresenterebbe la definitiva consacrazione del nuovo progetto tecnico targato Tare-Allegri.