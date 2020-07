Conferenza Pioli: «Poco tempo per preparare la prossima stagione»

Il tecnico del Milan, nell’ultima conferenza di vigilia della stagione, proietta già lo sguardo verso quello che sarà il prossimo campionato

Una stagione 2019/20 da terminare in bellezza ed una stagione 2020/21 da preparare nel migliore dei modi malgrado il poco tempo a disposizione rispetto al solito; questi i pensieri di Stefano Pioli nell’ultima conferenza stampa di vigilia della stagione.

Il tecnico del Milan è preoccupato di riuscire a preparare bene la prossima annata nell’auspicio che si riparte così come si è finito questianno: «Avremo poco tempo per preparare la prossima stagione. Abbiamo lavorato molto per avere questa continuità. Quest’anno deve darci il via per la prossima annata. Devo ringraziare il mio staff per quanto fatto di buono in questa stagione. Milanello è fatto di senso di appartenenza, professionalità e passione, tutti ingredienti fondamentali per la buona riuscita. Creare una mentalità vincente è stata la base per il futuro», le parole di Pioli in conferenza stampa.