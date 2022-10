Stefano Pioli interverrà in conferenza stampa da Londra per presentare la sfida di domani contro il Chelsea in Champions League

Stefano Pioli interverrà in conferenza stampa da Londra a partire dalle 20:20 per presentare la sfida di domani contro il Chelsea in Champions League. Segui con noi la diretta LIVE.

CHE PARTITA SI ASPETTA – «Si affronteranno due squadre che prediligono un calcio offensivo e che provano a comandare la partita. Partita difficile, la qualità degli avversari è alta».

UNA RISPOSTA A QUESTA EMERGENZA INFORTUNI – «Chiedo alla squadra di giocare con le nostre qualità e di dare il massimo. Sono sicuro che la squadra ci proverà»

VOGLIA DI RISCATTO DEL CHELSEA – «Oltre alla classifica momentanea ci aspetta una partita molto difficile. Avranno un approccio forte, con rimto e tutte le qualità che hanno. Dobbiamo essere preparati, credo che la mia squadra abbia le qualità per mettere in difficoltà un avversario così forte».

VALUTAZIONE INTERNE SUI TANTI INFORTUNI – «Possono succedere e il calendario fitto non aiuta! Sono accompagnato da professionisti capaci che ci aiuteranno a trovare soluzioni».

PROVA DELLA MATURITA’ – «Io credo che ormai questo gruppo abbia dimostrato di essere maturo e consapevole, ma ogni partita e soprattutto una grande sfida come questa ti permette di capire dove sei arrivato e di crescere».

NUOVO CHELSEA DI POTTER – «Conosco Potter perché l’anno scorso il Brighton giocava bene e l’ho seguito. Fa giocare bene la squadra e pratica un calcio offensivo. Nelle due partite col Chelsea ha cambiato posizioni, passando dalla difesa a 3 a 4. Cosa un po’ strana per un allenatore che arriva, ma lui è così. Conosciamo bene il Chelsea, questo ci ha permesso di lavorare molto più su di noi, ma abbiamo preparato qualcosa anche su di loro».

BENNACER CAPITANO: CHE TIPO DI LEADER E’ – «Ci sono diversi tipi di leader, Isma è un leader tecnico ed è un leader per l’esempio che ha: si allena e partecipa al 100% ogni giorni. Sicuramente è un leader di questa squadra».

GAP TRA CALCIO ITALIANO E CALCIO INGLESE – «Il campo determina le prestazioni e i risultati. Se la vediamo in quell’ottica lì è un match importante, ci farà capire tante cose. Il Chelsea ha vinto la Champions poco tempo fa, ha rinforzato la squadra spendendo tanto: il livello è molto alto. Vogliamo provare a giocare al loro livello e metterli in difficoltà».

DISTANZA PER TORNARE AL MILAN CHE COMPETE IN CHAMPIONS – «Credo che la squadra stia crescendo tanto e dobbiamo sfruttare questa esperienza per continuare a crescere. Passo dopo passo dobbiamo crescere per arrivare al livello di quei 5-6 top club europei».

PUNTARE SUI GIOVANI – «Credo che il club abbia fatto scelte ben precise, costruire una squadra con tanti giovani e miscelarla con giocatori più maturi, esperti e di spessore. Credo sia la miscela migliore. Con i giovani ci vuole pazienza e il tempo necessario per crescere. Avere compagni come olivier, Kjaer, Zlatan è un grande sostegno: parliamo di giovani già pronti per queste sfide importanti».