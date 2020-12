Conferenza Pioli: alle ore 11:30 il tecnico rossonero parlerà del match in programma domani sera a Reggio Emilia contro il Sassuolo

Pioli in conferenza

TANTI GOL CON GIOCATORI DIVERSI – «Significa che possiamo essere imprevedibili. E’ abbastanza facile pensare che i nostri attaccanti siano dei punti di riferimento e questo ci permette di essere pericolosi con altri giocatori. Un allenatore è sempre contento quando fanno gol anche gli attaccanti perché immette loro fiducia ogni rete aggiunge consapevolezza alla squadra».

RISULTATI UTILI – «Noi sappiamo quello che stiamo facendo, sappiamo quale sia il nostro percorso e che da gennaio ad oggi abbiamo fatto una serie di risultati utili positivi. Rimane però un campionato ancora più equilibrato della scorsa stagione perché oggi tra la prima e la quinta ci sono solo cinque punti di differenza».

SASSUOLO – «Affrontiamo una squadra che sta bene in campo e che ha determinate caratteristiche, domani recuperano giocatori importanti per loro soprattutto in attacco. Sono bene allenati e propositivi, dobbiamo saper leggere bene la gara soprattutto a livello tattico. Abbiamo dimostrato di essere una squadra preparata anche con diverse assenze».

IBRAHIMOVIC – «Prima dell’allenamento eravamo convinti che Zlatan potesse giocare uno spezzone di gara domani, poi c’è stato questo intoppo. Aveva una voglia incredibile ma queste cose succedono, tornerà più forte di prima. Le alternative ci sono».

ATTACCO – «La squadra ha battuto un record importantissimo di partite continuative in cui si segna almeno due gol. Non abbiamo problemi nella nostra fase offensiva ma abbiamo subito qualche gol di troppo. Tutta la squadra deve tornare a lavorare con maggiore attenzione e lucidità soprattutto quando perdiamo palla. Il mercato di gennaio di sta avvicinando ma non è l’infortunio di Ibra a farci cambiare idea sulle aree tecniche da migliorare».

REBIC E LEAO CENTRAVANTI – «Il piano è quello di proporre sempre un gioco offensivo cercando di arrivare davanti al portiere più volte. Rebic non ha ancora fatto gol per bravura del portiere avversario o sfortuna, perché gira così. Credo che il vostro giudizio su di lui sarebbe cambiato totalmente se avesse segnato dopo la straordinaria azione personale contro il Genoa. Ha avuto qualche piccolo problema mercoledì ma spero che abbia recuperato e sia disponibile domani. Leao sta tornato in condizione, sarà capace di darci una grossa mano a prescindere dalla posizione in cui sarà schierato».

CONTRACCOLPO IBRAHIMOVIC – «Dal punto di vista tecnico ci chiederà una prestazione di alto livello. Il Sassuolo è una squadra tosta con una chiara identità. Contraccolpo? Nessuno, la squadra deve star bene perché stiamo ottenendo dei risultati eccezionali. Sappiamo che può succedere di avere degli infortuni quando si gioca così tanto spesso».

REBIC – «Ante è stato sostituito mercoledì perché aveva dolore ad un piede. Ha fatto in questi giorni lavoro differenziato, oggi ci sarà la rifinitura e valuterò se sarà in grado di essere in campo domani».

DIFESA – «Mi aspetto sempre il massimo dai miei giocatori ma sarebbe un grave errore pensare che sarà solo la difesa a dover lavorare bene quando non abbiamo la palla. Deve essere tutta la squadra a lavorare compattamente e sacrificarsi».

VICE-IBRA SUL MERCATO – «Io credo che, come crede la società, se ci sarà la possibilità di migliorare questo organico lo faremo ma dipenderà dalle situazioni che si potranno creare e dove saremo in grado di arrivare».

TONALI – «La sua crescita è continua e costante, è un giocatore diverso rispetto a Bennacer ma è completo e sa giocare bene in entrambe le fasi di gioco. Ha un enorme potenziale e ci si dimentica troppo spesso che è un giocatore ancora giovane».

COPERTA CORTA A CENTROCAMPO – «Siamo in quattro e giochiamo con due, siamo coperti. Se ci sarà la possibilità di aggiungere un giocatori di qualità e un prospetto da Milan lo faremo».

RAFAEL LEAO – «Le sue due ultime prestazioni non sono state all’altezza soprattutto in termini di intensità. Ma il Leao prima della sosta e dell’infortunio era un giocatore che aveva dato dei segnali importanti, non è ancora al 100% ma ora deve sforzarsi perché quando si è in forma le cose sono più semplici».

CALHANOGLU – «E’ un leader tecnico di questa squadra. Ha una grande intelligenza che si sposa con qualsiasi compagno li si mette vicina. Nonostante io voglia tenere Calha il più vicino possibile agli attaccanti talvolta ci sta che si abbassi per cucire il gioco. E’ un giocatore per la quale ho grandissima stima perché è un giocatore intelligente».

KJAER – «Simon purtroppo sono passati solo 15 giorni dal suo infortunio muscolare. Credo che sarà difficile riaverlo anche per la partita di mercoledì. Sta recuperando bene».