Condò sui rinnovi Milan: «Condivido la scelta del club di aspettare»

Paolo Condò ha condiviso la scelta del Milan di aspettare prima di trovare un accordo definitivo per i rinnovi dei giocatori in scadenza

Paolo Condò, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del tema rinnovi in casa Milan e della tattica attendista del club rossonero. Queste le sue parole:

«Il Milan ha bisogno di questi giocatori per il suo futuro. Sono cose che riguardano la proprietà, ma capisco non sia facile sottoscrivere dei nuovi contratti, considerando il buco nero dal punto di vista economico, nel quale tu non sai i soldi che hai perduto e di quanti soldi recupererai. Capisco le intenzioni della società. Nel caso di Donnarumma, ci si chiede se può guadagnare le cifre del vecchio calcio, ovvero 10 milioni, oppure continuare sulla linea dei tagli del 30% e guadagnarne 7. Ovviamente si parla di cifre ipotetiche, ma condivido la scelta del club di aspettare per capire che calcio ci aspetta».