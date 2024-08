Condò SENZA PAROLE: «Non ESISTE che non ci sia alcun tipo di copertura. È troppo poco per il Milan questa partenza». Le dichiarazioni

Paolo Condò ha parlato a Sky Sport per analizzare la sconfitta del Milan contro il Parma analizzando la partita e le occasioni dei gialloblu.

PAROLE – «Il Milan è andato subito in svantaggio e ha concesso 10 palle gol in contropiede. Non esiste che tu non vai senza nessun tipo di copertura ma alla fine la partenza del Milan è troppo poco».