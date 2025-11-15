Condò esprime il suo giudizio sulla Nazionale! Ecco le dichiarazioni. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il futuro della Nazionale Italiana passa inevitabilmente dai playoff, un destino amaro e preventivato dopo l’ultima gara di qualificazione, vinta contro la Moldova. Paolo Condò, noto editorialista, ha analizzato con la consueta lucidità la situazione degli Azzurri in un pezzo pubblicato sull’edizione odierna del Corriere della Sera, non risparmiando critiche sulla prestazione offensiva.

Secondo Condò, la vittoria sulla Moldova non è sufficiente a mascherare i problemi offensivi della squadra. L’editorialista è perentorio: “Non basta mettere attaccanti per creare pericoli: ai playoff servirà ben altro o meglio [sarà evidente] la differenza reti generale, +29 per la Norvegia, +12 per l’Italia.” La distanza di gol accumulata rispetto alla Norvegia, qualificata direttamente, era già un fardello incolmabile.

L’Analisi Lucida: Condannati agli Spareggi

L’analisi di Condò è tagliente e disillusa: “Era già finito tutto a Oslo dopo la nostra prima sconfitta, prima e definitiva.” Già dopo quel risultato negativo, secondo il giornalista, era chiaro che l’Italia non avrebbe mai potuto eguagliare il fiume di gol segnato dalla squadra scandinava. Condò ha sottolineato come la qualificazione fosse un obiettivo raggiungibile solo ottenendo “quattro punti negli scontri diretti“, una condizione non realizzata che ha condannato gli Azzurri agli spareggi fin da giugno, proprio come poi è avvenuto.

Il Milan e la Necessità di Attaccanti Decisivi

Questa riflessione sulla sterilità offensiva della Nazionale si lega indirettamente anche alle dinamiche del club. Il Milan, che ambisce a competere per lo Scudetto e in Europa, è costantemente alla ricerca di uomini gol decisivi, un tema caro anche al direttore sportivo Igli Tare, l’abile dirigente che ha il compito di costruire una rosa con la massima efficaciaoffensiva.

Anche il tecnico Massimiliano Allegri, il mister del pragmatismo, lavora ogni giorno per garantire che i suoi rossonerinon si limitino a un bel gioco sterile, ma che convertano ogni occasione in gol. Le parole di Condò servono da monito per tutto il calcio italiano: la qualità degli attaccanti e la loro capacità realizzativa sono l’elemento discriminante tra successo e delusione.