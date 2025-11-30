Condò esalta Maignan: «Quello su Gila è come un terzo rigore parato, ha permesso al Milan questa cosa fondamentale»

Condò esalta l’intervento di Maignan su Gila che, arrivando subito, ha avuto un impatto psicologico e tattico decisivo sull’andamento del match

La vittoria del Milan contro la Lazio è stata inaugurata da una prodezza di Mike Maignan su colpo di testa di Gila, una meravigliosa parata che ha cambiato la storia della partita. Il giornalista Paolo Condò, intervenuto in diretta su Sky Sport 24, ha commentato con entusiasmo l’episodio, paragonando la parata a un rigore sventato.

Condò ha sottolineato come il tempismo della parata sia stato decisivo:

IL MIRACOLO DI MIKE – «Questo è il terzo rigore che para. Il valore dei due rigori è che li para in finale di partita. Qui contro Gila permette al Milan un ingresso soft in gara e non subito col fiatone di dover recuperare: ha lasciato il Milan in attesa dell’occasione che prima o poi arriva sempre e contro la Lazio è arrivata a inizio secondo tempo». La parata del francese ha quindi garantito la tranquillità necessaria per costruire il successo.