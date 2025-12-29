Condò analizza il Milan dopo il Verona: «Gestione con la sigaretta in bocca». Poi esalta Modric

Condò, noto giornalista, ha analizzato l’importante vittoria del Milan ieri contro il Verona a San Siro: le sue dichiarazioni

Sulle pagine del Corriere della Sera, Paolo Condò ha esaminato l’ultimo turno di campionato che ha visto, per la prima volta nella stagione 2025/26, tutte le grandi formazioni centrare la vittoria contemporaneamente. Nonostante i successi di Inter, Juventus e Napoli, l’analisi del giornalista si sofferma sul cinismo del Milan di Massimiliano Allegri, capace di trasformare una gara inizialmente bloccata in una vera e propria esibizione di forza.

L’analisi di Condò: il Milan e il “campo inclinato”

Secondo il noto opinionista, il match contro l’Hellas Verona ha vissuto due fasi diametralmente opposte, risolte dalla qualità dei singoli e da una ripresa dominante:

Lo sblocco: Fino a pochi istanti dall’intervallo, il Milan era in “totale patta” contro i veneti. La scintilla è arrivata grazie a un guizzo combinato tra Rabiot e Pulisic , che ha permesso ai rossoneri di andare al riposo in vantaggio.

Fino a pochi istanti dall’intervallo, il Milan era in “totale patta” contro i veneti. La scintilla è arrivata grazie a un guizzo combinato tra e , che ha permesso ai rossoneri di andare al riposo in vantaggio. La discesa rossonera: Al rientro dagli spogliatoi, Condò descrive un cambio di inerzia totale: «Pareva che il campo gli si fosse inclinato in discesa». La doppietta di Nkunku , che ha sancito il risveglio definitivo del francese, ha chiuso ogni discorso.

Al rientro dagli spogliatoi, Condò descrive un cambio di inerzia totale: «Pareva che il campo gli si fosse inclinato in discesa». La doppietta di , che ha sancito il risveglio definitivo del francese, ha chiuso ogni discorso. La gestione rilassata: Il finale di gara è stato dipinto con un’immagine suggestiva: una gestione «con sigaretta in bocca e braccio fuori dal finestrino», a testimonianza di una superiorità tecnica e mentale che ha annichilito l’avversario.

Tra mercato e leadership

Condò inserisce il Milan anche nel dibattito sugli acquisti dell’anno. Sebbene esalti la crescita verticale di Højlund al Napoli, sottolinea come Luka Modrić sia l’unico vero contendente al titolo di miglior colpo della stagione, pur con prospettive anagrafiche differenti. Una leadership, quella del croato, che permette ad Allegri di chiudere l’anno con una solidità invidiabile.