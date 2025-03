Conceicao Milan, il tecnico replica a Sacchi: il retroscena in conferenza stampa non è passato inosservato

Conceicao Milan, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Lecce, il tecnico portoghese ha replicato a Sacchi

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Lecce–Milan, Sergio Conceicao ha dichiarato:

COME VIENE VISSUTA LA SITUAZIONE INTERNAMENTE – «Cerchiamo di essere molto concentrati sul lavoro. Zlatan e Moncada sono tutti i giorni qua per fare il meglio per la squadra. Dobbiamo concentrarci su quello che possiamo controllare, fuori sono liberi di giudicare. Qualcuno è stato anche il mio allenatore… Sacchi due mesi fa ha detto che ero un signor allenatore, oggi mi spacca tutti i giorni. Lui ha avuto grandissimi campioni ed ha vinto, gli ho anche mandato un messaggio e non mi ha risposto. Viviamo del momento, c’è grande rispetto, le persone possono dire quello che vogliono».

