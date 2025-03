Conceicao Milan, Luca Serafini in esclusiva a MilanNews24 ha detto la sua sul futuro dell’attuale tecnico rossonero

Luca Serafini, giornalista e scrittore di fede rossonera, ha rilasciato un’intervista in esclusiva a MilanNews24. Queste le sue parole su Sergio Conceiçao:

«Il mondo del calcio, in particolare quello italiano è strano. Giampaolo che ha un curriculum molto discutibile continua ad allenare in Serie A. Quindi una seconda, terza, quarta chance se la si vuole dare la si dà. In questo momento chiunque non scommetterebbe un euro sulla conferma di Conceiçao. Il Milan per assurdo potrebbe vincere la Coppa Italia e in una stagione balorda in Serie A e Champions potrebbe portare a casa due trofei, una roba che non accade dai tempi di Ancelotti. In questo momento il rapporto con i giocatori, la società e l’ambiente mi sembra sia molto teso, molto borderline. Credo che quello che pensavamo essere un atteggiamento alla Conte sia in realtà travisato in una situazione di nervosismo, tensione e smarrimento. Il mister pensava di trovare una situazione complicata, ma non così difficile. La situazione con Calabria resterà nella storia della stagione, quello è stato uno dei picci più bassi di un’annata che ne ha avuti tanti di punti bassi».