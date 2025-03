Conceicao Milan, Cruciani non ha dubbi: «Con la vittoria della Coppa Italia la stagione non sarebbe disastrosa. Ecco perchè»

Conceicao Milan, Giuseppe Cruciani, noto giornalista, ha parlato del momento dei rossoneri: la vittoria della Coppa Italia salverebbe la stagione

Intervenuto al podcast Aria Fritta, Cruciani ha parlato così del Milan:

PAROLE – «Se il Milan dovesse vincere la Coppa Italia e quindi arrivare alla fine della stagione con due coppe si può rivedere il giudizio sulla stagione, non sarebbe disastrosa perché comunque si porterebbe a casa due trofei. I tifosi potrebbero anche essere soddisfatti perché mettere trofei in bacheca fa sempre piacere. Conceicao? Io come sapete lo adoro, però anche lui ogni tanto ha questa sindrome dell’accerchiamento. Conosce benissimo il calcio ma il suo unico vero nemico non sono i critici, ma i risultati. La sua precarietà l’ha accettata da solo, l’ha voluta lui. Basta lamentarsi di essere circondato da persone che lo criticano».