Compleanno Terracciano: gli auguri del Milan sui social al nuovo calciatore rossonero – FOTO

Giornata importante quella di oggi per Filippo Terracciano, che nella giornata odierna festeggia il suo primo compleanno da giocatore del Milan e, attraverso i propri social, il club rossonero gli ha dedicato un messaggio per i suoi 21 anni:

His first birthday as a Rossonero! Have a good one, Filippo! 🥳#SempreMilan

— AC Milan (@acmilan) February 8, 2024