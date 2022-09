Compleanno Shevchenko, l’ucraino: «Ho un unico desiderio, la pace» – FOTO

Andry Shevchenko festeggia oggi il compleanno numero 46 ma quello di quest’anno non sarà un anniversario semplice.

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, l’ex bomber del Milan ha espresso un unico desiderio: quello della pace in Ucraina.

All I ask for my birthday is Peace 🇺🇦🙏🏼 pic.twitter.com/3zNN5x2dtm

