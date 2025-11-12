Compleanno Abate: arrivano anche gli auguri del Milan sui propri profili social – FOTO

Compleanno Abate: sono arrivati anche gli auguri del Milan sui propri profili social per l’ex terzino rossonero che compie 39 anni

Festa grande per Ignazio Abate, ex giocatore e allenatore della Primavera rossonera, che oggi, 12 novembre, spegne 39 candeline.

Il club di Via Aldo Rossi ha voluto celebrare la sua bandiera con un messaggio d’auguri pubblicato sul proprio account Instagram: «Have a brilliant day, Ignazio!».

Il legame tra Abate e il Milan è profondo e duraturo. Da calciatore, Ignazio ha indossato la maglia del Diavolo per ben 306 volte, mettendo a segno tre reti. Il suo palmarès in rossonero vanta:

Uno Scudetto (stagione 2010-2011)

(stagione 2010-2011) Due Supercoppe Italiane (nel 2011 e nel 2016)

Una carriera da difensore veloce e leale, interamente dedicata ai colori del Diavolo.