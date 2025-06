Abate, l’ex Milan trova squadra: rescissione con la Ternana e firma in arrivo. Ultime

Abate, l’ex terzino del Milan è pronto a ripartire dalla Juve Stabia: rescissione in arrivo con la Ternana. Tutti i dettagli

Ignazio Abate, figura ben nota nel panorama calcistico italiano e storico ex terzino del Milan, è pronto a intraprendere un nuovo capitolo della sua carriera da allenatore. Secondo quanto riportato da Daniele Longo, giornalista di spicco nel mercato del calcio, Abate risolverà il suo contratto con la Ternana nella giornata di domani, mercoledì 18 giugno 2025, per poi firmare un contratto biennale che lo legherà alla Juve Stabia. Questo passaggio, definito da Longo come “meritato”, segna un passo significativo per l’allenatore, che si appresta a confrontarsi con una nuova realtà e nuove sfide professionali.

L’accordo con la Juve Stabia rappresenta una chiara dimostrazione di fiducia nelle capacità di Ignazio Abate, il cui percorso post-calcio giocato è stato seguito con interesse dagli addetti ai lavori. Dopo una lunga e gloriosa carriera da calciatore che lo ha visto indossare per anni la maglia del Milan, Abate ha intrapreso la strada della panchina, dimostrando fin da subito grande impegno e dedizione. La sua esperienza accumulata ad alti livelli come giocatore, unita alla sua conoscenza tattica e alla sua leadership, lo rende un profilo interessante per le squadre che cercano un tecnico giovane ma già con un bagaglio importante.

La decisione di risolvere il contratto con la Ternana non è certo passata inosservata, ma è evidentemente maturata dalla volontà di cogliere un’opportunità che Abate ritiene più consona alle sue ambizioni e al suo progetto di crescita. La Juve Stabia, club con una storia e una tradizione importanti, ha evidentemente individuato in lui il profilo ideale per guidare la squadra nelle prossime stagioni. Il biennale offerto testimonia una chiara intenzione di costruire un progetto a lungo termine, basato sulla figura dell’ex rossonero.

Questo trasferimento segna un momento importante per Abate, che dopo aver lasciato un segno indelebile come calciatore nel Milan, sta cercando di affermarsi anche nel ruolo di allenatore. La sua conoscenza profonda del gioco, maturata in anni di militanza ai massimi livelli, unita alla sua proverbiale determinazione, saranno elementi chiave per il suo successo alla Juve Stabia. I tifosi delle “Vespe” possono attendersi un tecnico ambizioso e un progetto sportivo solido, con l’obiettivo di raggiungere traguardi importanti. L’investitura da parte di Daniele Longo, che ha parlato di “merito” per questa nuova opportunità, non fa che avvalorare la bontà della scelta e l’attesa per l’inizio di questa nuova avventura per Ignazio Abate.