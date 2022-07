Compagnoni: «Origi e Giroud sono due attaccanti con caratteristiche diverse ma molto affidabili». Le sue parole sui due rossoneri:

Maurizio Compagnoni ha parlato di Origi e Giroud ai microfoni di Sky Sport 24. Ecco le sue parole:

«Sono due attaccanti con caratteristiche diverse. In Premier, Origi non ha avuto grandi chance, anche perchè giocava con dei fenomeni. Il vero valore di Origi lo scopriremo al Milan. Il belga è un’alternativa importante a Giroud. Con il francese e il belga, il Milan ha due centravanti molto affidabili. C’è grande curiosità per scoprire il reale valore di Origi».