Compagnoni: «Ibrahimovic può essere ancora competitivo, ma al Milan serve più l’uomo spogliatoio». Le parole del giornalista

Maurizio Compagnoni ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le parole del giornalista:

«Rientrerà solo a gennaio. Firmerà un contratto a cifre ben lontane da quelli che ha avuto Ibra in carriera. In campo può essere ancora competitivo, ma credo che al Milan serva soprattutto l’uomo spogliatoio e il leader per i più giovani. Il Milan si è cautelato con Origi, ora ha due titolari come il belga e Giroud, oltre appunto a Ibrahimovic. Quando tornerà in campo, qualche gol pesante lo segnerà ancora, ma penso che avrà soprattutto un ruolo fondamentale dentro allo spogliatoio»